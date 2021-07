Kendall Jenner: “Nessuno mi voleva come modella”

Adesso sfila per i marchi più esclusivi, ma agli esordi la famiglia era “ingombrante”

Sfondare come modella è difficilissimo. Da decenni e fino a prima della pandemia, in occasione delle fashion week, orde di ragazzine provenienti da ogni parte del mondo affollavano i casting di New York, Londra, Milano e Parigi (le quattro capitali modaiole per eccellenza) con il sogno di poter diventare la top model del domani. Uno su mille ce la fa, cantava Gianni Morandi. E, declinata al femminile, la proporzione ben si applica anche al fashion system. Contese da stilisti, fotografi e magazine, sono poche le ragazze che possono dire di aver davvero successo in questo mondo. Tra di loro c’è Kendall Jenner.

La moda prende le distanze

Se è vero che arrivare nell’Olimpo del fashion è complicato se non sei nessuno, può essere altrettanto difficile raggiungere la fama se sei già famosissima per altro. In una realtà chiusa ed elitaria come quella della moda, se sei la star di un reality show difficilmente verrai presa sul serio. E’ proprio questo che è accaduto a Kendall Jenner all’inizio della sua carriera. Protagonista insieme alla famiglia dello show Al passo con i Kardashian (è andata da poco in onda la ventesima nonché ultima stagione), Kendall è presente in tv da quando era poco più che una bambina. Le famose sorelle Kim, Kourtney, Khloe e Kylie, insieme a mamma Kris, sono delle superstar. Costruite e miliardarie ma, a detta di molti, un po’ trash. E tutti sanno bene quanto i brand più blasonati vogliano distanziarsi il più possibile dal pacchiano.

La svolta con Estee Lauder

“Andavo a ogni casting, correndo ovunque a New York e in Europa, cercando lavoro, provando a realizzare il mio sogno”, ha raccontato Kendall Jenner nel corso di uno speciale andato in onda su E!. Una lunga gavetta e molte porte chiuse in faccia per la Jenner fino a quando, a 18 anni, è diventata il volto di Estée Lauder. Da lì è stato un crescendo i contratti. Tutti la volevano e tutti la vogliono ancora. Adesso è una delle top più desiderate, con un patrimonio stimato di 45 milioni di dollari. Testa alta e portamento fiero, la Jenner può dire di avercela fatta, nonostante la famiglia ingombrante.

Tgcom24.it