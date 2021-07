Imagine Dragons: a settembre il nuovo album

Gli Imagine Dragons sono pronti per dare un seguito a “Origins”, l’ultimo album della band capitanata da Dan Reynolds uscito nel 2018. Il gruppo, infatti, ha annunciato che il prossimo 3 settembre uscirà il suo nuovo disco, intitolato “Mercury – Act 1”.

L’album è anticipato dai singoli “Follow you”, “Cutthroad” e “Wrecked”, quest’ultimo disponibile da domani, 2 luglio.

Gli ultimi anni sono stati complicati per gli Imagine Dragons, così come per tutto il mondo. Alcuni membri della band hanno dovuto lottare contro la perdita di amici cari e famigliari oltre ad altre difficoltà personali. Nel dicembre 2019 Dan Reynolds aveva annunciato di volersi prendere del tempo per occuparsi della sua famiglia e della sua vita personale. Poi è arrivata la pandemia. Ciò nonostante, questo stop ha provocato una rinnovata creatività come racconta Dan Reynolds: “Abbiamo dovuto allontanarci da tutto per poter ritrovare maggiore chiarezza e felicità”.

