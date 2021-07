4 Hotel, Bruno Barbieri in Abruzzo per la penultima puntata

La penultima puntata dell’edizione 2021 di 4 Hotel, con Barbieri nell’Abruzzo dei trabucchi per cercare il miglior hotel a conduzione familiare

Penultima puntata di Bruno Barbieri 4 Hotel questa sera, giovedì 1° luglio, dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Questa sera chef Barbieri, esperto di hotellerie, va sulla costa dei trabocchi in Abruzzo alla ricerca del migliore hotel a conduzione familiare della zona. In sfida ci sono Borgo Baccile di Domenico, La Chiave dei trabocchi di Francesca, Le Dimore – Corte Rossetti di Ersilia e Residenza Amblingh di Raffaella: ciascuno dei proprietari/gestori dovrà valutare i rivali in cinque categorie – location, camera, servizi, prezzo e colazione – con un voto compreso tra 1 e 10. Determinante alla fine il voto di Barbieri, che col suo occhio esperto potrebbe ribaltare il risultato stabilito dai concorrenti.

La prossima settimana Bruno Barbieri 4 Hotel – produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia – concluderà questo suo ciclo in Basilicata. Ma vediamo le strutture in gara questa sera.

Borgo Baccile: si tratta di un albergo diffuso a pochi chilometri dal mare, immerso tra i vigneti, vicino a Crecchio, in provincia di Chieti. Nel 2018 Domenico ha deciso di ristrutturare il borgo in cui era vissuta da generazioni la sua famiglia, creando 4 appartamenti e 6 camere. Oggi la gestisce con la nonna che prepara le sue torte a colazione.

La Chiave dei trabocchi è un hotel 4 stelle di 49 camere a San Vito Chietino, nel cuore della costa dei trabocchi. La struttura, una vera terrazza sul mare, è stata rilevata dalla famiglia di Francesca 6 anni fa e ristrutturata in un design minimal ma con forti elementi rivisitati della tradizione. Francesca lo gestisce insieme alle sue due sorelle.

Le Dimore – Corte Rossetti è un bed & breakfast di lusso nel centro storico di Vasto. È un palazzo di fine ‘800 in stile liberty che si affaccia sulla piazza principale della città. Ersilia, la sua proprietaria, è un’amante dello stile e si è occupata personalmente di arredare le camere nei minimi particolari. Ogni stanza ha il nome di un illustre personaggio abruzzese.

Residenza Amblingh è un bed & breakfast con uno stile molto sobrio, elegante e semplice nel centro storico di Vasto, ricavato da un’antica dimora storica accanto al castello d’Avalos, con una vista mozzafiato sulla marina. Raffaella e suo marito l’hanno ristrutturata 6 anni fa con un impeccabile design e opere d’arte di artisti locali, pur mantenendo elementi storici originali.

