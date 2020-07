Luca Argentero e Cristina Marino, la prima estate con la figlia Nina Speranza è dolcissima

L’attore 42enne e la modella 29enne vivono il loro momento magico in tre. Coccole, passeggiate, sguardi d’amore… e lui fa letteralmente i salti di gioia

Luca Argentero e Cristina Marino sono genitori da poco più di un mese. Comincia la loro prima estate da mamma e papà: per l’attore 42enne e la modella (che ha 13 anni meno di lui) ora esiste solo Nina Speranza. Gli scatti che Luca e Cristina postano sui social sono colmi d’amore e tenerezza.



Coccole e passeggiate in tre, dolcissime foto alla loro piccolina, sguardi fieri e innamorati… sognando il mare e la spiaggia. Per ora i bikini sono rimandati.

LUI FA I SALTI DI GIOIA – Mentre l’attore fa i salti di gioia nel suoi sandali alla tedesca, incurante (o quasi) del look, la modella-influencer è trendy anche da neo mamma. Ed è attentissima alla linea: brunch iper salutisti e ginnastica a go-go l’hanno già fatta tornare in splendida forma. La maternità, poi, l’ha resa ancor più bella.



Oggi.it