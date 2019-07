Tu Si Que Vales, Sabrina Ferilli al posto di Iva Zanicchi

Dopo solo una stagione sulla poltrona a capo della giuria popolare di Tu Si Que Vales, Iva Zanicchi lascia il suo posto a Sabrina Ferilli, che già lo scorso anno era stata contattata dalla produzione del programa per lo stesso ruolo

La presentazione dei palinsesti Mediaset a Santa Margherita Ligure ha permesso di conoscere le novità della prossima stagione sulla rete del Biscione.Molte sono state le riconferme ma altrettante sono state le novità annunciate da Piersilvio Berlusconi, soprattutto per quanto riguarda i programmi del prime-time. Tu Si Que Vales di Maria De Filippi è uno dei pilastri dell’autunno sulla rete ammiraglia e nel corso degli anni ha fidelizzato e conquistato un pubblico sempre più ampio per il quale è ormai diventato un appuntamento imperdibile del sabato sera. Una delle novità presentate durante la conferenza stampa è stato l’ingresso nella squadra di Sabrina Ferilli al posto di Iva Zanicchi. Non sono ben chiari i motivi per i quali la simpatica cantante e presentatrice non sia stata riconfermata. La sua presenza nello show del sabato sera invernale aveva aggiunto una buona dose di pepe e di “trash” che tanto piace al pubblico televisivo, senza mai risultare eccessiva.L’aquila di Ligonchio ha preso parte come opinionista in coppia con Cristiano Malgioglio anche all’ultima edizione del Grande Fratello 16 condotta da Barbara d’Urso. La sua presenza è risultata piacevole e divertente, con interventi centellinati ma decisamente ficcanti che hanno aggiunto un po’ di sana allegria al programma. Sulla sua poltrona di giudice popolare a capo di 100 giurati di Tu Si Que Vales ci sarà, quindi, Sabrina Ferilli. L’attrice ha già lavorato al fianco di Maria De Filippi ad Amici e adesso si prepara a questa nuova sfida televisiva del tutto nuova. Pare che già lo scorso anno fosse stata chiamata dalla produzione di Tu Si Que Vales per ricoprire lo stesso ruolo ma dovette declinare l’invito a causa di impregni di lavoro pregressi. Era, infatti, impegnata sul set della fiction L’amore strappato, che è andata in onda su Canale5 pochi mesi fa.Il resto del cast dovrebbe essere confermato ma ci sono ancora trattative in corso per alcuni elementi storici del programma. Rudy Zerbi e Gerry Scotti saranno ancora protagonisti accanto a Maria De Filippi sulle loro poltrone ma c’è l’incognita di Teo Mammucari, che sta trattando con la produzione. Dovrebbe essere riconfermata anche Belen Rodriguez, anche se voci sempre più accreditate la danno in partenza verso la Rai per condurre alcuni appuntamenti in coppia con suo marito. Se l’argentina non dovesse tornare nel ruolo di conduttrice, pare che al suo posto Maria De Filippi abbia già contatto l’attrice Diana Del Bufalo, ex concorrente di Amici.

Paola Francioni, ilgiornale.it