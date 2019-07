Rai1, stasera torna “Don Matteo”

Stasera alle 21.25 Rai1 ripropone due episodi dell’undicesima stagione di “Don Matteo” con Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Nathalie Guettà, Maurizio Lastrico e Caterina Sylos Labini. Nel primo episodio dal titolo L’amore sbagliato, una ragazzina si ritrova ad essere vittima di un atto di bullismo e dalle indagini esce fuori una insospettata verità. Mentre il PM Nardi chiede aiuto a Cecchini per nascondere il cane dalla sua ex fidanzata che è tornata a Spoleto per

riprenderselo, Chiara invece cerca di istruire sua sorella Anna su come diventare irresistibile per un uomo…A seguire in Avrò cura di te, Don Matteo incontra un’eccentrica signora spaesata a cui offre ospitalità in Canonica, non sospettando cosa

nasconda il suo passato. Intanto la “Capitana” vede Cecchini in compagnia di una donna che non è sua moglie… Nella vita di Sofia invece tutto sta per cambiare di nuovo dopo un inaspettato risveglio.