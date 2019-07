Donatella Versace diventa portavoce del movimento pro-gay Stonewall

La stilista non sta più nella pelle dall’entusiasmo. Dalle sua pagine Instagram annuncia la nomina come portabandiera dell’associazione Stonewall, che si batte per l’uguaglianza di omo, trans e bisessuali. E poi vola a NYC per il World Pride

Già icona gay, Donatella Versace non ha mai fatto mistero, anche per l’affetto profondo che la legava a Gianni Versace, il compianto fratello omosessuale assassinato nel 1997 a Miami Beach, in Florida, come lei stessa cita dalle sue pagine Instagram, di “credere nell’individualità e nella libertà di chiunque noi siamo”.Dopo la vendita della Maison alla holding americana Capri Limited nel settembre dell’anno scorso per 2,1 miliardi di dollari, ceduta agli stranieri in quanto “nessun italiano si è fatto avanti” – si rammarica – , all’interno della quale è socia assieme ai figli e al fratello Santo di una discreta quota, la modaiola signora di 64 anni oggi può tirare il fiato, e dedicarsi, oltre che alla moda e all’arredamento anche alle sue passioni. Una di questa è battersi per i diritti degli LGBT, indossando spesso i colori dell’arcobaleno del movimento riportati su abiti e magliette creati ad hoc. Come dire di no, quindi, quando le è stato offerto di diventare portabandiera del movimento Stonewall (in memoria dei moti repressivi contro i gay da parte della polizia newyorkese il 28 giugno 1969)?Non solo Donatella Versace si è detta “onorata”, ma è volata fiera nella Grande Mela per sfilare su un carro assieme ad altre star come Lady Gaga, Conchita Wurst o Andy Cohen indossando uno scintillante outfit con i colori arcobaleno il 30 giugno scorso, per il World Gay Pride, anniversario dei 50 anni della rivolta di Stonewall. Una marcia di tre milioni di persone, composta anche dalla delegazione italiana che ha rilanciato la candidatura di Roma per ospitare la manifestazione mondiale nel 2025. Per l’occasione Donatella ha creato una maglietta celebrativa, con il logo Versace in cristalli Swaroskvi all’interno della bandiera Arcobaleno ora in vendita online sul sito web della casa di moda.

Tiziana Bongiovanni, ilgiornale.it