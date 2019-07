ASAP Rocky arrestato a Stoccolma, il rapper coinvolto in una rissa

ASAP Rocky è stato arrestato. Questa è la notizia del giorno che ha già sconvolto i fan del rapper che si trovava in Europa per il suo tour in questi giorni. Proprio qualche ora fa, il sito specializzato in gossip, TMZ, ha lanciato la notizia secondo cui l’artista trentenne era a Stoccolma per tenere un concerto per l’hip-hop smash festival ma è proprio nella bella capitale ed è stato proprio nelle strade della capitale svedese che si è trovato coinvolto in una disputa violenta. Proprio sullo stesso sito americano c’è un video in cui si vede chiaramente il rapper buttare a terra un uomo che poi ha preso a calci. L’ufficio del pubblico ministero svedese conferma che ASAP Rocky, il vero nome è Rakim Mayers, è stato arrestato dalle autorità svedesi per il sospetto di aggressione, insieme ad altre tre persone. Il rapper ha risposto alle accuse già martedì sui social mostrando una serie di video e dicendosi innocente. In particolare, ASAP Rocky scrive: “Non conosciamo questi ragazzi e noi non abbiamo voluto problemi, ci hanno seguiti per quattro isolati e hanno dato delle pacche sul sedere a delle ragazze che stavano passando”. Proprio a prova di questo, il rapper ha pubblicato su Instagram una serie di video in cui si sente chiaramente che continua a chiedere ai due di lasciarlo in pace. Le autorità svedesi hanno tempo fino a sabato per decidere sulla detenzione temporanea dell’artista originario di New York e noto al grande pubblico dal 2011 con l’uscita di un “mixtape” dal titolo “Live Love ASAP” seguito dall’album “Long Live ASAP” uscito due anni dopo.

Hedda Hopper, ilsussidiario.net