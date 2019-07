Alba Parietti, mega festa di compleanno a casa per i 58 anni: party straordinario a bordo piscina. E arriva la dedica commovente del figlio Francesco Oppini

Festa di compleanno per i 58 anni super per Alba Parietti, elegante in nero. Tantissimi amici accanto alla showgirl, opinionista e conduttrice, che spegne le candeline

Alba Parietti per i 58 anni si regala una festa di compleanno nella sua casa a Milano. E’ un super party con i fiocchi. La showgirl, conduttrice e opinionista tv per l’occasione sceglie un abito nero seducente di Liborio Capizzi e sorride: è circondata dai suoi invitati, le persone a cui vuole più bene. Spegne le candeline commossa e raggiante.

Super festa di compleanno a casa per i 58 anni. Sul social Alba Parietti condivide alcune immagini dell’evento speciale e ringrazia tutti con grande calore per la riuscita del party. “Grazie a tutti voi amici, mi fate sentire amata e siete la mia famiglia, il mio rifugio. Uno speciale super grazie alla mia Sally al catering superlativo, meraviglioso e a tutti lo staff di ragazzi del mio ristorante preferito Alessandro Marro e Marro Fisheria. Grazie Siete stati superlativi. E’ stata una serata meravigliosa e mi sento circondata di affetto, di calore e sono tornata un po’ bambina. Vi adoro. E’ stato un compleanno magico: un po’ come una piccola favola”.

Festa di compleanno straordinaria in casa a Milano e bordo piscina. Alba Parietti celebra i 58 anni, compiuti ieri, il 2 luglio, così. La bella della televisione italiana gioisce appieno che i suoi amici e si emoziona per la dedica del figlio Francesco Oppini, che sul social le fa una dedica emozionante.

“Testarda, capricciosa, permalosa, irritabile, lunatica, sempre al telefono, ansiosa, spietata (quando serve e solo se serve) ma anche il contrario di tutto ciò, completamente il contrario. Questa sei tu, una persona di cuore, generosa (non dal punto di vista economico), gentile, educata, intelligente, dolce, irripetibile, non clonabile, altruista e soprattutto terribilmente vera, così come sei“, scrive il 37enne.

E continua: “Tanti auguri mamma, ti voglio bene, forse addirittura di più, anzi togli l’addirittura, però fammi e fatti un regalo per il prossimo anno, anzi se riesci per i prossimi: vivi la tua vita con leggerezza e spensieratezza, perché sei una donna che ha avuto tutto quello che poteva avere e te lo sei guadagnata da sola, senza aiuto di nessuno e di niente. Te lo dico con il cuore. Tuo figlio, con amore”.

Annamaria Capozzi, Gossip.it