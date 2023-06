Sam Smith & Madonna, in arrivo il duetto Vulgar

Venerdì 9 giugno Sam Smith e Madonna pubblicheranno l’attesa collaborazione Vulgar. Dopo una serie di indizi social, la popstar britannica ha annunciato l’uscita della canzone.

Da un lato uno degli artisti di maggior talento della nuova generazione, dall’altro l’indiscutibile e inarrivabile Regina del Pop. Sam Smith e Madonna collaboreranno sulle note di Vulgar, di cui la voce di I’m Not The Only One ha distribuito una breve anteprima.

La canzone arriverà sul mercato tra pochi giorni, ovvero il 9 giugno. L’annuncio ha entusiasmato il pubblico.

Sam Smith è reduce dal successo di Gloria, il suo ultimo album arrivato alla prima posizione dei dischi più venduti nel Regno Unito. Il lavoro ha riscosso grandi consensi anche da parte della critica, tra i brani più apprezzati Love Me More e Unholy con Kim Petras, quest’ultimo vincitore della categoria Best Pop Duo/Group Performance alla 65° edizione dei Grammy Awards.

Per quanto riguarda Madonna, tra le sue canzoni più iconiche troviamo sicuramente Material Girl, True Blue, Like a Prayer, Vogue, Frozen, American Pie, Hung Up e Living for Love.