GialappaShow, cucinare guidando: i consigli dello chef Roland

Continua all’insegna del sano divertimento tra gag, personaggi inventati, imitazioni e parodie, il nuovo programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci condotto dal Mago Forest (in prima visione assoluta tutte le domeniche su TV8 e, in simulcast, su Sky Uno). E dopo i tanti momenti imperdibili del primo e del secondo appuntamento, si prepara per un terzo esilarante atto.

In attesa di scoprire quali saranno le prossime trovate, i prossimi numeri e le prossime ineguagliabili parodie dell’incontenibile cast, ricordiamo qualche spunto che può sempre tornare utile in caso di necessità, per esempio? Presto detto! Hai problemi di tempo e vorresti invitare i tuoi suoceri ma sei in trappola nel traffico frenetico della città? Niente paura, arriva in soccorso lo Chef Roland che con i suoi preziosi consigli risolve il problema “cucinando guidando”. Sì, avete capito bene, preparare uno spezzatino di cinghiale alle erbette di montagna sfrecciando sulla tangenziale di Milano nell’ora di punta si può! Provare per credere? Nel caso vogliate cimentarvi, non resta che seguire il tutorial nel video in testa a questo articolo (con tanti auguri!).