Ferragni’s family: Francesca Ferragni, sorella minore di Chiara Ferragni, convolerà presto a nozze

(di Federica Zito) Francesca Ferragni, sorella minore della nota influencer Chiara Ferragni, convolerà a nozze con il fidanzato storico e padre del suo bambino, Riccardo Nicoletti, musicista e responsabile organizzativo della società LPS Electronics.

Francesca è l’unica delle tre sorella (Chiara e Valentina, anch’essa influencer) a non aver intrapreso la strada social, si è infatti laureata in Odontoiatria come suo padre Marco ma nonostante ciò, è molto difficile rimanere in disparte quando la sua è una delle famiglie più seguite del momento.

Sebbene non faccia questo di professione, condivide però alcuni aspetti della sua vita privata attraverso il suo profilo social. Poco prima della nascita del piccolo, Riccardo le aveva chiesto di sposarlo, di fronte a tutta la famiglia Ferragni. Ora è tutto pronto, le nozze, ha annunciato Francesca, si svolgeranno il prossimo settembre nel Castello di Rivalta, sul fiume Trebbia, per poi proseguire i festeggiamenti presso il castello di Gazzola, sui colli piacentini.

Dopo quindi il maestoso matrimonio della sorella Chiara e il cantante Fedez (soprannominati “I Ferragnez”), si attende anche il “Sì” di Francesca e Riccardo.

