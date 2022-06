Domenica 5 giugno, in prima su Italia 1, va in onda “Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno” l’ultimo capitolo della trilogia campione d’incassi diretta da Christopher Nolan e con protagonista Christian Bale. Sono passati otto anni da quando Batman è svanito nella notte, trasformandosi in quell’istante da eroe a fuggiasco. Prendendosi la colpa della morte del procuratore distrettuale Harvey Dent, il Cavaliere Oscuro ha sacrificato tutto per ciò che lui e il Commissario Gordon speravano fosse un bene superiore. Per un po’ di tempo la bugia ha funzionato, in quanto l’attività criminale a Gotham City è stata schiacciata dal peso del Dent Act, una legge anticrimine. Ma tutto cambia con l’arrivo di un’astuta ladra con uno strano piano in mente.