Capo Plaza, con Hustle Mixtape ci porta nel lato più oscuro del rap

Il nuovo progetto dell’artista di Salerno è finalmente disponibile su tutte le piattaforme digitali, in formato cd (autografato e standard) e doppio vinile autografato (Warner Music Italia)

Hustle Mixtape è il nuovo attesissimo progetto in studio di Capo Plaza che, anticipato dal singolo Goyard, consacra il suo ritorno nella scena rap nazionale e internazionale dopo il successo dell’ultimo e secondo album in studio “Plaza“, certificato doppio disco di platino. Dopo Plaza, il disco in cui l’artista ha rivelato il suo lato più maturo, mostrando una crescita e un’evoluzione nello stile e nella scrittura, in Hustle Mixtape il rapper ritorna alle sue origini: il nuovo progetto incarna il lato più scuro del rap confermando le incredibili doti stilistiche che hanno consacrato Capo Plaza come uno dei pesi massimi della scena e uno dei punti di riferimento della scena drill europea. Hustle Mixtape mette in luce lo spirito internazionale che accompagna l’artista sin dagli esordi, nelle sonorità e nell’immaginario che richiamano la cultura hip hop estera. Il successo e il talento di Capo Plaza lo portano a collaborare in questo progetto con affermati rapper internazionali come la star francese Gazo, noto per il suo primo mixtape Drill FR che lo consolida come uno dei più importanti rapper del suo paese; Koba LaD, classe 2000, conosciuto per il successo raggiunto nel 2021 con il progetto Cartel e Leto, giovane rapper che si è fatto notare, molto presto, con i suoi freestyle e la passione per il rap e la trap. Inoltre, nell’album è presente la collaborazione con la rivelazione del rap inglese Russ Millions, uno dei protagonisti della drill che con il brano Gun Leon è stato il primo anglosassone ad arrivare in Top 10 con un pezzo associato a quel genere: “Se non miri a qualcosa, non colpirai mai nulla. Hustle per me significa non smettere di crederci, non smettere di lottare. Avere sempre la stessa fame del primo giorno. Ho un piano da portare a termine e vado dritto per la mia strada, nonostante le difficoltà. Perseverare. Per questo ho chiamato così il mixtape: Hustle è quella spinta in avanti, continuo ad averla e sono grato di questo”. Alle strumentali, oltre agli storici collaboratori AVA e MojoBeatz, si ritrovano alcuni tra i producer più interessanti della scena, tra cui AXL, Voluptyk BOBO, Shine, Scar e NKO.

1. Hustle

2. Everyday Overnight feat. Gazo, Russ Millions

3. Stone Island

4. Goyard

5. Money Time Freestyle

6. Paranoie (BIT) feat. Koba LaD

7. Air Force feat. Leto

8. Hennessy

9. Capri Sun

10. Giunga

11. Rapstar

12. Non Basto Mai



Annunciate le date dell’instore tour che vedrà Capo Plaza presentare il suo nuovo album in tutte le principali città italiane. A seguire il calendario degli appuntamenti:

Sabato 4 giugno – ore 15.00 – SALERNO – Feltrinelli (Corso Vittorio Emanuele, 230)

Sabato 4 giugno – ore 18.00 – NAPOLI – Feltrinelli (Stazione piazza Garibaldi)

Lunedì 6 giugno – ore 15 – MILANO – Mondadori (Duomo)

Martedì 7 giugno – ore 15 – ROMA – Discoteca Laziale (via Giovanni Giolitti 263)

Mercoledì 8 giugno – ore 18.30 – TORINO – Feltrinelli (presso Spazio Comala C.so Francesco Ferrucci, 65/a).



A partire da luglio avrà inizio il Capo Plaza Tour 2022 che farà tappa nelle principali città italiane. Il calendario è in continuo aggiornamento.



Summer 2022

29 giugno – MACCARESE – Castello Miramare, Maccarese (RM)

9 luglio – RIMINI – Rimini Beach Arena

18 luglio – ISOLA DI PAG – Pow Wow (Croazia)

23 luglio – CLOUDS ARENA – (Capaccio Paestum) La Nuit Festival

30 luglio – CASTELLANETA MARINA – Nafoura

31 luglio – GALLIPOLI – Sottosopra Fest

2 agosto – LIGNANO SABBIADORO – Arena Alpe Adria

5 agosto – COVALEDA – Spain Soria (Spagna)

9 agosto – BUDONI (SS) – Gate Sardenia

13 agosto – JESOLO – Jesolo Beach Festival

25 agosto – AGRIGENTO – Teatro Valle Dei Templi – Festival Il Mito

26 agosto – CATANIA – Villa Bellini

31 agosto – SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – San B. Sound

2 settembre – ORTONA – Italian Style Festival



Club 2022

23 novembre – ROMA – Atlantico

24 novembre – FIRENZE – Tuscany Hall

26 novembre – TORINO – Teatro Concordia Venaria Reale

27 novembre – PADOVA – Gran Teatro Geox

29 novembre – MILANO – Alcatraz