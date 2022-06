Aracnofobia, in lavorazione il remake del film di Frank Marshall

Amblin Partners ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo film ispirato a quello del 1990, con Christopher Landon alla regia

Il remake di Aracnofobia ci sarà: Amblin Partners ha annunciato di aver concluso un accordo con Christopher Landon (regista tra gli altri di Paranormal Activity) per scrivere e dirigere la commedia horror.

ARACNOFOBIA, IL PRIMO FILM

Il film originale del 1990, diretto da Frank Marshall, racconta la storia di una piccola città della California invasa da una colonia di letali ragni sudamericani portati accidentalmente negli Stati Uniti. Il film vedeva Jeff Daniels nei panni di un medico che guida la lotta per distruggere la colonia. Nel cast anche John Goodman, Julian Sands e Harley Jane Kozak. La pellicola, prodotta da Steven Spielberg, ha segnato il debutto alla regia di Marshall ed è stato anche il primo film distribuito dall’etichetta Disney Hollywood Pictures. Del remake al momento non si sa molto: James Wan (Malignant) e Michael Clear (The Conjuring: per ordine del diavolo) sono indicati come produttori, con Judson Scott e Marshall come produttori esecutivi. Amblin sta anche collaborando con Wan e Clear’s Atomic Monster per la produzione. Jeb Brody, presidente della produzione per Amblin Partners, supervisionerà il progetto per lo studio, insieme al vicepresidente esecutivo Lauren Abrahams e al vicepresidente senior Mia Maniscalco.

ARACNOFOBIA, LA TRAMA COMPLETA

Attenzione spoiler. In Venezuela viene scoperta una specie di ragno molto aggressiva. Uno di questi uccide un fotografo e viene chiuso poi involontariamente nella cassa funebre con il cadavere. La cassa viene portata in California. Qui il ragno riesce a scappare e si rifugia nel granaio del dottor Ross Jennings, dove trova un ragno femmina con cui genera una prole altamente letale. I ragni iniziano a uccidere diverse persone nel paese: viene quindi chiamato il professor Atherton, considerato il massimo esperto in materia, che riesce a scoprire che il nido si trova nel granaio. A sterminare i ragni dovrà pensare il disinfestatore Delbert McClintock. Atherton però viene ucciso dal ragno capostipite prima che possa demolire il nido. Jennings scopre poi che i ragni hanno trasferito il nido in cantina e dopo un’intensa battaglia riesce a sterminare tutta la famiglia di ragni.