Agorà, Luisella Costamagna sostituita

Nella prossima stagione Agorà torna in onda ma con una nuova conduzione

Finisce il viaggio di Luisella Costamagna ad Agorà, programma in onda su Rai Tre che ha condotto per due stagioni. La giornalista era subentrata per sostituire Serena Bortone.

Nel corso della puntata in onda venerdì 3 giugno, al momento dei saluti, in studio ha fatto il suo ingresso Marco Carrara con una pianta. La padrona di casa ha chiosato: “E daglie, la pianta!”. La frase ha ricordato l’infelice reazione ai fiori che le furono portati in studio lo scorso anno. Carrara ha così fatto menzione proprio a quell’episodio, dicendo con tono simpatico che ci riprovava con un tronchetto della felicità. La Costamagna ha replicato con una battuta che ha avuto un sapore aspro e di malcelata polemica: “Eeee… Non mi far parlare, non me lo posso permettere…”