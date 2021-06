“Tre piani” di Nanni Moretti rappresenterà l’Italia al Festival di Cannes

Ci sarà “Tre piani” di Nanni Moretti a rappresentare l’Italia al prossimo Festival di Cannes, che dopo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia, torna in presenza dal 6 al 17 luglio. Il regista italiano, che aveva vinto la Palma d’oro 20 anni fa con “La stanza del figlio”, è molto legato al festival francese, e sul suo profilo Instagram ha pubblicato un divertente video in cui lui e le protagoniste del film si preparano per la serata di Cannes.

“Tre piani” uscirà nei cinema il 23 settembre. E’ interpretato, fra gli altri, da Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini e dallo stesso regista, ed è il primo film di Moretti che non ha un soggetto originale ma è tratto dal libro dell’israeliano Eshkol Nevo. Racconta la vita di un condominio di tre piani nel quale si intrecciano le esistenze dei condomini, ma nel film le storie si svolgono a Roma e non a Tel Aviv.

Ad annunciare i candidati al 74esimo festival di Cannes sono stati il Presidente Pierre Lescure e il delegato generale Thierry Frémaux. In concorso ci sarà anche una coproduzione italo-francese, “France” di Bruno Dumont, con Léa Seydoux.



Tra i titoli che contenderanno la Palma d’oro a Moretti ci sono, fra gli altri, il nuovo film di Asghar Farhadi “A Hero”, “Flag day”, con Sean Penn nel ruolo di regista e attore, l’attesissimo The French Dispatch di Wes Anderson. Spike Lee presiederà la giuria del concorso e Jodie Foster sarà l’ospite d’onore alla cerimonia di apertura, dove riceverà la Palma d’oro onoraria.