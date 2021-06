Rete 4, stasera “Le storie di Quarto Grado”

Stasera, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Le storie di Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.



Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Denise Pipitone, la bambina sparita dall’androne di casa all’età di quattro anni, il primo settembre 2004, a Mazara del Vallo.

Il puzzle di sospetti e ombre piano piano si delinea e intanto la Procura di Marsala ha aperto una nuova inchiesta. Quali sono i nuovi elementi che hanno portato a questa decisione che potrebbe far luce sul caso dopo 17 anni?



Al centro della puntata anche la vicenda dell’imprenditore milanese, arrestato con l’accusa di aver narcotizzato e violentato una giovane donna. Antonio Di Fazio è accusato di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate.

Per gli inquirenti il manager avrebbe agito usando uno psicofarmaco. E ora si indaga anche sulla sua sospetta ricchezza: dal suo passato stanno emergendo menzogne e amicizie pericolose.