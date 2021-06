Elisabetta Gregoraci e la presunta lite con Fiordelisi: “Parliamo di cose che non mi toccano”

Elisabetta Gregoraci è stata ospite a Il Punto Z nel corso della puntata di mercoledì 2 giugno. La showgirl, intervistata da Tommaso Zorzi, ha fatto chiarezza sulla presunta lite tra lei e Antonella Fiordelisi. “Sul web scrivono che hai litigato con la ragazza nel dietro le quinte di una famosa trasmissione…È vero?” le ha chiesto il conduttore. “Io non ho litigato con nessuno, guarda. Quando litigo io mi ricordo, te lo posso assicurare. Io sono una signora. Sì sì, smentisco. Nemmeno voglio parlare di queste cose, perché veramente, parliamo di cose che non mi toccano” ha spiegato la Gregoraci.

Ad alimentare le polemiche è stata l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo che ha spiegato su Instagram di aver avuto una discussione accesa con un volto noto dello spettacolo e subito è rimbalzato il nome dell’ex moglie di Flavio Briatore.

Tommaso Zorzi, durante l’intervista con la Gregoraci, le ha poi chiesto della sua vita privata e degli innumerevoli flirt che le vengono attribuiti: “Senti ma come mai tu mi balzi alla cronaca? Da quando sei uscita mi sei stata fidanzata almeno con 16 persone secondo i giornali” ha ironizzato l’opinionista de L’Isola dei Famosi e lei ha ribattuto: “No, non è vero, non dire così, che poi la gente ci crede. Danno nomi un po’ a caso. Ricevo dei fiori. Ho postato dei fiori 3 mesi fa a casa e ogni settimana esce un toto nomi dei fiori. Anche nomi a caso. Il mondo è un po’ impazzito, ognuno si sveglia e dice la sua. Poi non vanno nemmeno a controllare che sia vera questa cosa. Ormai viviamo in un mondo in cui ognuno dice quello che vuole. Un po’ ci devo fare il callo. Ogni tanto mi faccio una risata, ogni tanto mi arrabbio, poi sorrido”.

Zorzi ha chiesto poi alla Gregoraci quale sia il suo concorrente preferito all’Isola dei Famosi e lei ha espresso la sua preferenza per Ignazio Moser: “A me piace Ignazio Moser che si è sacrificato per tutti tagliandosi i capelli e la barba…”. Inoltre, la showgirl ha dichiarato di preferire anche Valentina Persia: “Mi piace molto anche lei…”.

Adnkronos