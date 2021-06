Billie Eilish, nuovo inedito e nuovo video Last Cause

Continua la marcia di avvicinamento alla pubblicazione del nuovo album “Happier Than Ever”, la cui uscita è prevista per il 30 luglio, e Billie Eilish pubblica una nuova traccia inedita dal titolo “Lost Cause”, accompagnata da un video diretto dall’artista multiplatino, 7 volte vincitrice di Grammy.

“Happier Than Ever” – scritto e prodotto dalla 19enne Billie Eilish e dal fratello Finneas a Los Angeles – conterrà 16 tracce tra cui i singoli già pubblicati “Therefore I Am” (certificato Oro in Italia), “my future” e il precedente inedito “Your Power”, brano accompagnato da un videogirato nella Simi Valley.

Il singolo aveva guadagnato nelle prime due settimane di pubblicazione oltre 150 milioni di stream. La pubblicazione di “Lost Cause” arriva dopo l’annuncio del tour nelle principali arene nord americane ed europee. L’Happier Than Ever, The World Tour previsto per il prossimo anno è andato sold out in pochi giorni: il via il 3 febbraio 2022 da New Orleans per poi proseguire con 32 date in Nord America ed altre 18 nelle arene europee a partire dal 3 giugno.

ANSA