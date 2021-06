Belli ciao, quando uscirà al cinema il nuovo film di Pio e Amedeo?

Dopo lo straordinario successo di Felicissima sera condito di numerose polemiche, Pio e Amedeo sono pronti a tornare al cinema. Il duo comico pugliese, formato da Pio D’Antini e Amedeo Grieco, è attualmente sul set del nuovo film. Il titolo è “Belli ciao” e la regia è di Gennaro Nunziante, che ha diretto alcune delle pellicole che hanno consacrato Checco Zalone: Cado dalle nubi; Che bella giornata; Sole a catinelle e Quo vado?. Vediamo tutti i dettagli che sono già emersi sul nuovo film di Pio e Amedeo.

Ecco di cosa parla il nuovo film che vede protagonisti Pio e Amedeo? I dettagli trapelati sono ancora pochi, ma è già possibile sapere l’idea alla base della trama di Belli ciao. Pio e Amedeo non trovano un accordo quando si tratta di scegliere se sia meglio continuare a vivere al Sud come ha fatto Amedeo Grieco o trasferirsi al Nord come ha scelto di fare Pio. Questa disputa verrà portata sul grande schermo. Uno di loro si è trasferito a Milano e si è realizzato, l’altro ha preferito tenere fede alle sue radici. Per la prima volta il duo comico non sarà complice. Pio e Amedeo si ritroveranno in una calda estate e si schiereranno l’uno contro l’altro. Il messaggio del film è molto chiaro: spesso si insegue spasmodicamente la propria realizzazione professionale e così facendo ci si ritrova in un mare di solitudine e legami recisi. È veramente questo il senso della vita?

Lo scorso ottobre, Pio e Amedeo si sono visti costretti a interrompere la lavorazione del film Belli ciao per via della pandemia causata dal Covid. Attualmente, però, sono tornati sul set e stanno lavorando duro per portare a termine questo progetto. L’uscita del film nelle sale è prevista per gennaio 2022. Nel corso di un’intervista rilasciata ad Ansa nei mesi scorsi, hanno anche rivelato la data precisa in cui sperano di poter presentare il film Belli ciao al pubblico: “Speriamo che il 1 gennaio 2022 riusciremo ad arrivare nelle sale, con i cinema aperti”.