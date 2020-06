Kim Kardashian e Kanye West, «vite separate»: c’è aria di crisi?

Secondo US Weekly, i due hanno festeggiato l’anniversario di matrimonio il 24 maggio, ma da quel giorno non si sarebbero più visti: «Hanno ritmi diversi». Colpa del lockdown…

«Nonostante stiano vivendo l’isolamento domiciliare sotto lo stesso tetto, hanno ritmi di vita diversi», rivela una fonte al magazine americano. «Lei si alza presto e comincia ad allenarsi, lui invece rimane sveglio fino a tardi. D’altronde Kanye sta attraversando un periodo più difficile perché non ha una routine serrata come la moglie: vuole quindi lasciarle anche il tempo per rilassarsi e fare le sue cose».



Secondo la ricostruzione di US Weekly, l’imprenditrice e il rapper avrebbero trascorso un po’ di tempo insieme il 24 maggio, in occasione del loro sesto anniversario di matrimonio, poi più niente. «Per sempre, fino alla fine», ha scritto Kim su Instagram, cercando di zittire le malelingue che già un mese fa parlavano di presunte frizioni nella coppia: «Lei è nervosa, sta pensando molto al suo lavoro».

Nella loro enorme villa di Hidden Hills, a Los Angeles, i due hanno comunque avuto più tempo per stare con i loro quattro figli, North (7), Saint (5), Chicago (2) e Psalm (1): «Kim è una madre attenta e premurosa, ma sente il bisogno di stare anche un po’ lontana dalle urla dei suoi bambini», ha riportato un insider. «Non è semplice per lei portare avanti tutto senza che Kanye la aiuti il più possibile».

Non è chiaro se Kim e Kanye, con l’allentarsi dell’emergenza coronavirus, abbiano intenzione di allontanarsi. Una cosa però è certa: «Faranno di tutto per portare avanti il loro rapporto».





Nicola Bambini, Vanityfair.it