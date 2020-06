Giovanna Botteri debutta come conduttrice: programma tutto suo in Rai nella prossima stagione

Giovanna Botteri vicina alla conduzione di un programma tutto suo. Le ultime news sulla corrispondente Rai da Pechino rivelano infatti l’arrivo di una trasmissione che condurrà lei stessa. Una sorta di promozione, visto che in questo periodo di emergenza sanitaria a causa del Coronavirus la Botteri è diventata un volto a cui gli italiani si sono affezionati.



C’è stata anche una polemica sul suo look, ma tutto questo non ha nulla a che fare con il programma di Giovanna Botteri in arrivo in Rai. Ma la vera notizia è che, dalle prime voci di corridoio in circolazione, la giornalista al momento risulta contesa tra due canali di mamma Rai. Insomma, tutti la vogliono: una gran bella soddisfazione, dopo mesi e mesi di sacrifici stando lontana dall’Italia e dalla sua famiglia.

A rivelare tutto è stato Blogo: nel loro retroscena si legge che la corrispondente Rai dalla Cina si avvia verso la conduzione di un programma, ma non si sa ancora su quale canale. Rai 1 e Rai 3 avrebbero messo gli occhi su Giovanna Botteri, per cui non sappiamo ancora dove avverrà il suo debutto come conduttrice. Pare che Stefano Coletta, il direttore di Rai 1, voglia fortemente la Botteri nel suo palinsesto della prossima stagione televisiva e avrebbe già pensato di collocare il suo programma nella seconda serata del lunedì. Dovrebbe però alternarsi con un altro programma in cantiere e che vedrebbe alla conduzione Monica Maggioni. Nonostante il forte desiderio di Rai 1, dall’altra parte c’è Franco Di Mare che proprio non sembra intenzionato a rinunciare alla Botteri, che è storicamente legata a Rai 3.

Il programma di Giovanna Botteri in Rai dovrebbe andare in onda nella prossima stagione televisiva e dalla Cina, per cui la giornalista rimarrebbe a Pechino. Sembra chiaro comunque che la diatriba con Striscia la notizia abbia riacceso i riflettori sulla corrispondente Rai, ma ci piace più pensare che sia invece una promozione meritata sul campo.





Ilaria Columpsi, Gossipetv.com