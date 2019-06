Marina La Rosa: “Sono stata scartata a Ballando Con Le Stelle”

Marina La Rosa è nota per non aver peli sulla lingua e anche al programma I Lunatici di Rai Radio 2 non ha smentito la sua particolare caratteristica, rivelando anche dettagli inediti della sua vita.

Oltre al recente impegno a L’Isola dei Famosi, la bella Marina ha partecipato ad altri 2 reality show: il primo iconico Grande Fratello nel 2000 e Reality Circus di Barbara d’Urso nel 2006. Ma durante l’intervista, la donna ha rivelato che avrebbe voluto prendere parte anche ad un altro programma televisivo: “In passato mi sarebbe piaciuto partecipare a Ballando con le Stelle. Un faccia a faccia con la Lucarelli sarebbe molto divertente”.

Il percorso di Marina, però, si concluse molto prima di approdare alla “pista da ballo” di Rai1, quando arrivò uno stop pesante: “Io anni fa mi proposi per partecipare a Ballando con le Stelle, ma purtroppo la signora della televisione forse non ha apprezzato, non sono stata selezionata”. Alle richieste di precisazioni su chi sia questa “signora della televisione”, Marina La Rosa risponde: “Non so, forse la conduttrice…”. Le parole della ex naufraga sono piuttosto chiare: il “no” sarebbe arrivato proprio da Milly Carlucci, che – come è noto – cerca di non selezionare personaggi che già hanno partecipato a dei reality show.

Nel corso dell’intervista, Marina ha svelato anche alcuni dettagli piccanti relativi alla sua carriera. Sul tema dei ricatti sessuali nel mondo dello spettacolo, l’ex “gatta morta” rivela: “È capitato, non è stata proprio detta la frase ‘se vuoi questo allora fammi un…’ ma ci sono state occasioni in cui si sono verificati questi eventi”. “Io non sono una che dopo dieci anni denuncia ed inizia a parlare pubblicamente del fatto. Semplicemente quando è capitato, tre o quattro volte, mi sono alzata e sono andata via”, aggiunge.

Altri particolari pruriginosi arrivano quando si parla del rapporto con i follower di Instagram: “Ora ci sono delle persone che vorrebbero acquistare alcune mie scarpe, ovviamente usate”. “Si potrebbe anche fare”, chiosa Marina facendo riferimento al fatto che – dopo alcuni recenti scandali – sembra sia tutto permesso.

