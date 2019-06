«Bradley Cooper e Irina Shayk in crisi, nessuno dei due è felice»

La «bomba» la lancia l’americano «Page Six»: la modella e l’attore, in coppia dal 2015, sarebbero ai ferri corti: «Continuano a provarci per il bene della figlia. Ma le cose non vanno bene». E c’è chi torna immediatamente al duetto con Lady Gaga…

Bomba. Bradley Cooper e Irina Shayk sarebbero in crisi. Lo scrive Page Six, autorevole pagina «gossip» del New York Post. Dopo mesi di indiscrezioni e illazioni, il giornale americano cita diverse fonti che raccontano tutti la stessa versione: l’attore, 44 anni, e la modella russa, 33, starebbero attraversando un periodo difficile, e non sembra facile trovare la via d’uscita.

I due si frequentano dal 2015, sono diventati genitori di una bambina – Lea De Seine – nel 2017. Nessuno dei due, però, si sarebbe ancora arreso: «Continuano a provarci per il bene della figlia», ha rivelato un insider, «Ma le cose non vanno bene. Nessuno dei due è felice. La relazione è appesa a un filo».

Le cronache rosa e gli utenti social di mezzo mondo si erano scatenati lo scorso febbraio, durante la notte degli Oscar, dopo l’emozionante duetto dell’attore e regista al pianoforte con Lady Gaga, colei che era stata sua partner nel film A Star Is Born. «Un bacio mancato», così era stata definito il duetto. La versione più gettonata? Che Gaga avesse perso la testa per il collega. L’ulteriore indizio? Poco prima la cantante e attrice aveva annunciato l’addio al manager Christian Carino, a matrimonio già promesso.

I due hanno sempre smentito. A parlarne pubblicamente era stata solo lei: «La gente ha visto amore tra di noi, e indovinate un po’? Questo è quello che volevamo succedesse. Siamo stati bravi», aveva dichiarato Miss Germanotta, dimostrando di meritare l’Oscar. Ma torniamo a Bradley e Irina: già lo scorso ottobre si era parlato di una crisi tra i due, con un insider che aveva raccontato di una cena in cui l’attore e la modella si guardavano appena. «Non sembravano per niente felici». Un amico comune poi aveva smentito: «Non è vero».

Le prime foto insieme sono datate estate 2015, sotto il sole di Capri. Quando erano talmente belli e così innamorati, sul bagnasciuga in stile Da qui all’eternità, da non sembrare veri. O almeno da suscitare un «pizzico» di sana invidia. Su quel che succede quattro anni dopo, invece, manca qualsiasi certezza. I diretti interessati non hanno mai amato parlare del privato. «Si dice “personale” perché è qualcosa che riguarda solo noi e la nostra famiglia», una delle risposte di lei.

Irina, del resto, è sempre stata una tosta. All’anagrafe Irina Valer’evna Šajchlislamova, cresciuta a Emanželinsk, a tre ore da Mosca, a un certo punto si è accorciata il cognome nel desiderio di essere indipendente e aiutare la famiglia. Così è diventata una delle supermodelle più famose al mondo. E dopo cinque anni con l’uomo sbagliato (Cristiano Ronaldo), ha incontrato Bradley. Il resto è storia. Resta da capire come andrà a finire.

Stefania Saltalamacchia, Vanity Fair