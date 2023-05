Fedez torna sotto i ferri: operazione segreta alla pancia

Il rapper fa un altro intervento per sistemare la cicatrice dopo alla rimozione del tumore al pancreas

Fedez torna sotto i ferri e svela nelle Instagram Stories i particolari dell’operazione segreta alla pancia. “Non ve l’avevo detto, ma oggi toglierò i punti…”, confessa. Il cantante ha infatti subìto un altro intervento per sistemare la cicatrice sulla pancia, dopo la rimozione del tumore al pancreas.

Le parole sui social

“Oggi tolgo dei punti – ha raccontato sui social – Non ve l’avevo raccontato, ma mi sono dovuto far riaprire parte della cicatrice che avevo sulla pancia Durante l’operazione mi si erano aperti dei punti e avevo dei buchi sulla pancia. Me la sono fatta sistemare e oggi tolgo i punti, finalmente avrò una cicatrice carina, una roba estetica”.

Fedez oggi sta bene

Fedez è tornato recentemente a parlare del tumore e ha rassicurato tutti sul suo stato di salute: “Vivo assolutamente bene oggi, anche se ho ancora problemi di tipo gastrico, di digestione. Il mio pancreas, o meglio quel che ne rimane, non produce più abbastanza enzimi e sono costretto ad assumerli prima di mangiare”.

La scoperta della malattia e la ripresa

Fedez era stato ricoverato il 22 marzo del 2022 al San Raffaele dopo la diagnosi di un cancro raro al pancreas, ma operabile e quindi curabile. La scoperta della malattia, l’intervento e la ripresa: tutto è sempre stato documentato sui social. L’annuncio della malattia con un video drammatico a metà marzo, l’intervento in ospedale per la rimozione del tumore al pancreas, i giorni di degenza e di terapia, la fatica, le lacrime, la rabbia. Poi il ritorno a casa dai figli, la ripresa lunga tre mesi per tornare a salire su un palco a cantare. E ancora, come la malattia ha cambiato la sua vita, nel fisico e nell’anima. Passo dopo passo, insomma, Fedez ha sempre informato i fan del suo percorso via Instagram.