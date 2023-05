Elodie, compleanno d’amore con Andrea Iannone

Cena stellata a Bergamo con madre, sorella, amici tra cui Diletta Leotta

Elodie festeggia 33 anni e si regala una bella festa con Andrea Iannone, la sorella e gli amici, tra cui l’inseparabile Diletta Leotta, al ristorante. Sceglie un look da dark lady, ma indossa il bavaglino golosa e si lascia andare alle coccole e ai baci con il fidanzato. Per la bella cantante c’è anche un altro motivo per brindare: pare che lei e il pilota abbiano preso casa insieme a Milano. Lui sui social ha scritto: “Ti amo e ti stimo, sei immensa”.

La cena a Bergamo

Elodie ha scelto Bergamo e un ristorante stellato frequentato dai vip per festeggiare il suo 33esimo compleanno, circondata dall’amore della famiglia (erano presenti la mamma Claudia Marthe e la sorella Fey Patrizi), degli amici (tra cui la bella Diletta Leotta in dolce attesa) e naturalmente del fidanzato Andrea Iannone. Ha posato con tutta l’allegra tavolata, ha brindato e gustato le prelibatezze del locale indossando un bavaglino con la scritta “Oggi sono goloso” sopra il suo outfit sexy.

La dedica di Iannone

Per il compleanno di Elodie Andrea Iannone ha scelto le foto più belle che ha scattato da quando è cominciata la loro storia d’amore. Ci sono le immagini di coppia al lago, c’è il selfie hot sul letto in cui la cantante appare nuda con solo gli slip addosso, ci sono gli scatti in bikini della fidanzata, le smorfie, i canti, le risate. Il pilota ha scritto: “Ti amo e ti stimo, sei immensa. Buon compleanno amore mio”. Lei ha risposto con un “Ti amo” accompagnato da un cuoricino rosso.

Elodie e Iannone hanno preso casa insieme

Elodie e Andrea Iannone sono stati paparazzati dal settimanale “Chi” a Milano sotto il loro nuovo presunto nido d’amore in zona San Vittore. Secondo la rivista la cantante e il pilota avrebbero deciso di andare a vivere insieme. Da tempo lei abita nel capoluogo meneghino e anche durante il fidanzamento con il suo ex, Marracash, non ha mai lasciato la sua dimora scegliendo di abitarci da sola. Il motociclista invece da anni vive a Lugano, in Svizzera. Il percorso Milano-Lugano, che fino a poco tempo fa sembrava brevissimo, ora non soddisfa più la coppia che ha deciso di eliminare qualunque distanza. Nelle storie social Iannone ha mostrato alcuni lavori in corso scrivendo “cantiere” ma non è chiaro se si tratti del nuovo edificio nel capoluogo lombardo o se siano nella villa sul lago.

La storia d’amore tra Elodie e Iannone

Elodie e Andrea Iannone stanno insieme da meno di un anno. Si sono conosciuti l’estate scorsa durante una vacanza tra amici e la scintilla è scoppiata subito. La cantante all’inizio ci è andata con i piedi di piombo definendo la relazione in divenire: “E’ un ragazzo divertente, mi fa ridere”. Del resto, aveva alle spalle una storia finita con Marracash e di lui aveva detto: “Nessuno mai sarà alla sua altezza”. Ma Iannone è un pilota abituato alle sfide e alla bella Elodie ha fatto cambiare in fretta. Lui ha ex illustri come Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.