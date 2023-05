Brigitte Bardot smentisce voci sul suo ricovero in intensiva: “Sto bene, molto bene”

Con un messaggio su Twitter l’attrice chiarisce le sue condizioni di salute

Brigitte Bardot smentisce voci sul suo ricovero in terapia intensiva: “Sto bene, molto bene”, scrive l’attrice 88enne su Twitter condividendo una breve dichiarazione scritta a mano per rassicurare i suoi fan sulla sua salute: “La stampa ha fatto scandalo per un malessere che mi è capitato a gennaio e che oggi è diventato un vero e proprio caso”, ha scritto la diva e icona del cinema mondiale.

La notizia del ricovero

Nei giorni scorsi la stampa francese ha diffuso la notizia di un ricovero dell’attrice in terapia intensiva a Tolone per “grave insufficienza respiratoria”. Nonostante “almeno tre settimane di convalescenza” che le sarebbero state prescritte dall’ospedale di Tolone, Brigitte Bardot sarebbe uscita di sua volontà “dopo solo quattro giorni”, per far ritorno nella sua casa.

Alcuni giornali avevano addirittura scritto che “la star soffrirebbe di gravi conseguenze dovute alle sue difficoltà respiratorie e alla mancanza di ossigenazione del sangue… disturbi cognitivi che interessano l’espressione orale e la scrittura la renderebbero quindi gravemente handicappata”.

La lettera a Macron

Affermazioni pesanti che la star ha voluto smentire chiaramente: “Non ho perso nessuna delle mie facoltà, la lettera aperta inviata a Macron tre giorni fa ne è la prova”.

Una settimana fa la Bardot aveva indirizzato al presidente francese un vero e proprio “J’accuse”, una lettera aperta pubblicata su Twitter nella quale lo definisce “un essere malefico”. Con toni duri l’attrice lo accusa di “inazione”, “vigliaccheria” e “diprezzo dei francesi” e di voler fare della Francia “un bidone della spazzatura”: “Macron è contro i più umili e vulnerabili” aggiunge, deplorando la tolleranza del titolare dell’Eliseo nei confronti dei cacciatori che mette la Francia in “una posizione sospetta nei confronti dell’Unione Europea per tutte le prerogative che concede loro” e ricordando a tutti come il presidente voglia “creare un nuovo mercato con il Giappone inviando mille cavalli all’anno, in aereo e vivi, in condizioni atroci per farne sushi”: un “proficuo sacrilegio” e una “macelleria abominevole e disgustosa”.

No al vaccino anti Covid

Mentre l’Europa era alla prese con la pandemia da Covid-19 e i vaccini, la diva aveva fatto sapere di non essersi sottoposta al vaccino: “Non sono vaccinata, sono allergica a tutti i prodotti chimici”. E raccontando dei suoi viaggi all’estero in passato aveva aggiunto: “Anche quando ho viaggiato verso l’Africa, mi sono rifiutata di fare il vaccino contro la febbre gialla. I miei medici dell’epoca avevano redatto un certificato falso. Sono partita e tornata in piena forma”.