“Back To School”, nuovo appuntamento con i Ripetenti da Ivan Cattaneo a Justin Mattera

Giovedì 4 maggio, in prima serata su Italia 1, va in onda la quinta puntata del programma condotto da Federica Panicucci

Quinto appuntamento con “Back to School“. Giovedì 4 maggio, in prima serata su Italia 1, torna il programma in cui 30 super big della tv, della musica e dello sport saranno “costretti” a rifare l’esame di quinta elementare. Conduce Federica Panicucci, affiancata da Gianluca “Scintilla” Fubelli nel ruolo dell’indisciplinato “capoclasse”. Questa settimana, i Ripetenti che torneranno sui banchi di scuola e si metteranno in gioco saranno: Ivan Cattaneo, Luca Daffrè, Justine Mattera, Katia Ricciarelli, Beatrice Valli. Inoltre, come “Rimandati” dalla puntata precedente, Gigi e Ross, Carmen Di Pietro ed Elena Morali.

A guidarli nello studio di “Back to School” e nell’apprendimento, come sempre, i Maestrini, 13 bambini dai 7 agli 11 anni, che, lezione dopo lezione, prepareranno al meglio la classe sulle materie assegnate oggetto d’esame e su tutto il programma scolastico in generale. Sarà poi la Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari, a sottoporre i Ripetenti alla prova finale e a decidere se gli esaminandi potranno essere “promossi” o “rimandati” alla puntata successiva.