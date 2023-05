Ad “Amici 22” lite furiosa tra Wax e Maddalena… per il telecomando

In sala relax la scelta del programma da seguire accende gli animi dei due allievi

Ad “Amici 22” manca pochissimo alla finale e i nervi di tutti sono molto tesi, tanto che basta un niente per accendere la lite. I ragazzi sono riuniti in sala relax per vedere alcuni video musicali. Wax chiede agli altri il permesso di cambiare canale, facendo andare su tutte le furie la ballerina Maddalena. La discussione continua poi in veranda, coinvolgendo loro malgrado anche i compagni.

Lite in sala relax

In un momento di pausa i ragazzi si riuniscono davanti alla televisione, ma il continuo zapping di Wax innervosisce Maddalena. Appena il compagno si alza, la ballerina ne approfitta per impadronirsi del telecomando. Dopo cinque minuti, però, Wax torna e propone di vedere insieme il film “Steve Jobs”. Maddalena, che questa settimana è alle prese con una coreografia particolarmente tosta a livello emotivo, fa finta di non sentirlo e quando il compagno le ripete la richiesta lo ignora nuovamente. In mezzo si mette allora Benedetta, che cerca inutilmente di riappacificarli.

Il ratto del telecomando

Con uno scatto felino Wax le strappa allora il telecomando dalle mani. “Non ce la fa, è un bambino. Se una persona sta guardando una cosa a lui non gliene frega niente…”, commenta lei piccata. “Le tisane sono là, in fondo a sinistra”, replica lui in tono ironico. Maddalena allora lo punge sul vivo: “Forse serve a te una calmatina in generale, perché io mi scaldo ora ma tu ti scaldi nella vita”.

“Io sono capace di chiedere scusa, tu no”

Wax non le fa passare la frecciatina e ribatte: “Non toccare argomenti che non c’entrano. Come ti permetti di dire che mi scaldo nella vita? Perché mi devi giudicare, come ti permetti a dire una cosa del genere? Io sono capace di chiedere scusa, tu no perché sei troppo orgogliosa”. Il rapper si accomoda poi in veranda, dove viene raggiunto da Mattia e Angelina che ascoltano il suo sfogo: “Deve sempre trovare giustificazioni per i suoi comportamenti, con tutti”. Mattia gli consiglia però di cambiare atteggiamento: “Riesci sempre a passare dalla parte del torto, pure quando hai ragione, sei fatto così”.

“Sei una persona falsa”

Quando Maddalena esce a fumare la discussione si riaccende: “Hai il potere di rovinare sempre l’atmosfera, non riesco nemmeno a guardare la televisione. Tu hai fatto casino, ora guarda dove siamo tutti”. Wax chiede allora a Benedetta di esprimere un’opinione su quello che è successo: “Gli stiamo dando troppo peso. Ti ha detto che ti scaldi nella vita per dire che sei un po’ fumantino”. Il cantante però ha un’idea diversa: “Ne hai dette tante, tu non porti rispetto alle persone e sei falsa. E’ una cosa che penso già da un po’. Non perdo tempo con persone come te. Buonanotte”.