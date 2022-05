Visioni su Rai 5: un viaggio a suon di musica

Lucca Classica Music Festival

Un viaggio a suon di musica alla scoperta del centro storico di Lucca, dei suoi palazzi, delle chiese, delle ville e dei monumenti. Lo percorre “Visioni”, in onda giovedì 5 maggio alle 21.00 in prima visione su Rai 5, in occasione del Lucca Classica Music Festival. Un affascinante percorso tra concerti di grandi interpreti e giovani musicisti, cantanti d’Opera, cori e bande musicali, orchestre e virtuosi. Il tutto in una città ricca di storia e di arte oltre che patria di grandi talenti; una città che si fa culla di un festival musicale in grado di offrire un ampio ventaglio di proposte e di accogliere un pubblico variegato.



Perle di questa edizione sono il violoncellista Mario Brunello, l’acclamato trombettista Paolo Fresu, il giovane violinista Giuseppe Gibboni – vincitore del prestigioso Premio Paganini 2021 e il grande direttore d’orchestra Riccardo Chailly. Di Alessandra Greca, con Elena Sorrentino. Regia di Barbara Pozzoni.