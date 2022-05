Star Wars Day 2022, tra serie tv, cortometraggi e dietro le quinte

In tutto il mondo il 4 maggio i fan della celebre saga creata da George Lucas celebrano l’universo dei cavalieri Jedi. Scopriamo l’origine di questa ricorrenza e la programmazione speciale di Disney+ (visibile anche su Sky Q) dedicata a questa galassia “lontana lontana”

Dal 25 maggio 1977, data in cui debuttò il primo capitolo della trilogia originale di “Guerre Stellari”, colossal di fantascienza creato da George Lucas, le vicende degli Jedi hanno conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Il 4 maggio si celebra lo Star Wars Day.

COS’È LO STAR WARS DAY

Maggio è il mese in cui 42 anni fa esordiva il primo capitolo della saga di Star Wars, ma la giornata internazionale non coincide con la data della prima uscita dello storico film. La scelta del mese è stata ispirata dalla celebre battuta “May the force be with you” (“Che la forza sia con te”), dove la parola “May” in inglese significa anche “maggio”. Trasformando la frase in “May the fourth be with you” – dove “fourth” sta per “quarto” – si ottiene la data scelta per lo Star Wars Day. Questa frase però pare sia stata pronunciata per la prima volta il 4 maggio 1979. In questo giorno Margaret Thatcher divenne primo ministro del Regno Unito e il suo partito si congratulò sull’Evening News di Londra con la neo-eletta, scrivendo: “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations”. Il gioco di parole era un chiaro riferimento al recente successo di “Guerre Stellari”.

Risale al 2011 il primo evento ufficiale organizzato presso il Toronto Underground Cinema che comprendeva un quiz su Star Wars, una gara di cosplay e un concorso per le migliori parodie del film pubblicate sul web.

DISNEY + CELEBRA LO STAR WARS DAY

In occasione del 4 maggio (May the 4th), anche conosciuto come Star Wars Day, su Disney+ Disney+ è disponibile già da qualche giorno L’impero dei Sogni: La storia della Trilogia di Star Wars. Si tratta di un documentario uscito nel 2004 e considerato uno dei più completi e approfonditi sull’argomento. Dura ben due ore e 30 minuti, e include tra l’altro interviste con George Lucas in persona, Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford e James Earl Jones (la voce di Darth Vader). Sempre da oggi sarà finalmente disponibile sulla piattaforma The Gallery: The Book of Boba Fett, uno special dedicato al dietro le quinte della serie. Un titolo che doveva arrivare subito dopo la conclusione di quest’ultima, ma che poi è stato posticipato. Allo stesso tempo arriverà la seconda parte della serie animata 2d Clone Wars del 2003, storico prodotto creato da Genndy Tartakovsky.

APPLE TV CELEBRA LO STAR WARS DAY

Invece Apple ha già pubblicato il mini documentario Behind the Mac: Skywalker Sound, un tour di poco più di 16 minuti nello studio che si occupa della realizzazione di effetti sonori e musicali non solo per tutte le produzioni di Star Wars, ma di un gran numero di altri film (tra cui molti Marvel Cinematic Universe).