Spider-Man compie 20 anni, Tobey Maguire: “Per quel bacio iconico ho rischiato di soffocare”

L’attore ha ricordato i problemi sul set durante l’indimenticabile scena girata insieme a Kirsten Dunst

“Spider-Man” di Sam Raimi arrivava 20 anni fa nei cinema. Tobey Maguire nel 2002 ha vestito per la prima volta i panni del giovane Peter Parker, protagonista di una trilogia che si è trasformato in un grande franchise cinematografico. Tra le scene cult rimane impressa sicuramente quella del bacio a testa in giù con Kirsten Dunst, nei panni di Mary Jane Watson. Un bacio che per quanto romantico fosse stato reso sul grande schermo in realtà era stato molto scomodo da girare, anzi, addirittura pericoloso.

Tobey Maguire ha spiegato durante l’intervista con il magazine statunitense THR: “C’era pioggia a dirotto su o giù per il mio naso. Non riuscivo a respirare e stavo ansimando dall’angolo della bocca di Kirsten. Povera ragazza. La stavo dando bocca a bocca invece di baciarla. È stato davvero impegnativo, alla fine delle scene ero totalmente senza fiato”.

Tobey Maguire ha interpretato poi Peter Parker/Spider-Man in altri due film prima che il personaggio passasse tra le mani di Andrew Garfield, e poi in quelle di Tom Holland. Nel 2021 abbiamo visto tutti e tre gli attori insieme nella loro leggendaria tuta rossa e blu in “Spider-Man: No Way Home”, che è diventato il film con il maggior incasso dell’anno il sesto film con il maggior incasso di tutti i tempi.