Eurovision Song Contest, in cartolina 40 bellezze d’Italia

Un drone per volare sulle bellezze artistiche, naturali e paesaggistiche del nostro Paese per poi planare all’interno del Pala Olimpico di Torino e raccontarle

Realizzate con un drone, le cartoline mostreranno alcuni scorci Italiani. Bergamo sarà in scena nella prima semifinale del 10 maggio in abbinamento con la Lituania, e sempre nella stessa serata, compariranno, tra gli altri, Bolzano, Campobasso, Ravenna, Viterbo, Urbino e Cortina d’Ampezzo.

L’ iniziativa, realizzata dall’Enit in collaborazione con il Ministero del Turismo e la Regione Piemonte, mostrerà filmati di circa 40 secondi abbinati ai vari Paesi in gara, prima delle esibizioni degli artisti.



Intanto sale l’attesa per l’appuntamento del 10, 12 e 14 maggio e i 3 conduttori Laura Pausini, Mika e il piemontese Alessandro Cattelan aspettano il pubblico sul palco al Pala Olimpico di Torino.