David di Donatello 2022: tutti i vincitori

È stata la mano di Dio è il miglior film, a Paolo Sorrentino la miglior regia. Silvio Orlando e Swamy Rotolo migliori attori protagonisti, Teresa Saponangelo ed Eduardo Scarpetta migliori non protagonisti. Tutti i premi, categoria per categoria, assegnati alla 67a edizione della festa del cinema italiano

La sera del 3 maggio è stata quella dei David di Donatello. Carlo Conti e Drusilla Foer hanno presentato la serata.



Ecco i premiati nel corso della cerimonia:



° MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA: Teresa Saponangelo (È stata la mano di Dio)



° MIGLIORE SCENOGRAFIA: Massimiliano Sturiale e Ilaria Fallacara (Freaks Out)



° MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA: Eduardo Scarpetta (Qui rido io)



° DAVID DELLO SPETTATORE: Me contro te. Il mistero della scuola incantata



° DAVID SPECIALE: Sabrina Ferilli

° MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA: Laura Samani (Piccolo Corpo)



° MIGLIORI COSTUMI: Ursula Patzak (Qui rido io)

° MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE: Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella (Ariaferma)

° MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA: Swamy Rotolo (A Chiara)



° MIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA: Michele D’Attanasio (Freaks Out)



° DAVID ALLA CARRIERA: Giovanna Ralli



° MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA: Silvio Orlando (Ariaferma)



° MIGLIOR CANZONE ORIGINALE: La profondità degli abissi di Manuel Agnelli (Diabolik)



° MIGLIOR ACCONCIATURA: Marco Perna (Freaks Out)



° MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE: Belfast (nella foto Jude Hill)



° MIGLIOR MONTAGGIO: Massimo Quaglia e Annalisa Schillaci (Ennio)



° PREMIO CECILIA MANGINI AL MIGLIOR DOCUMENTARIO: Ennio (regia di Giuseppe Tornatore)



° DAVID SPECIALE: Antonio Capuano



° MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE: Monica Zappelli e Donatella Di Pietrantonio (L’Arminuta)



° MIGLIOR REGIA: Paolo Sorrentino (È stata la mano di Dio)



° MIGLIOR TRUCCO: Diego Prestopino, Emanuele De Luca, Davide De Luca (Freaks Out)



° MIGLIOR COMPOSITORE: Nicola Piovani (I fratelli De Filippo)



° MIGLIOR PRODUTTORE: Andrea Occhipinti, Stefano Massenzi, Mattia Guerra (Lucky Red), Gabriele Mainetti (Goon Films), in cooperazione con Gapbusters Rai Cinema (Freaks Out)



° DAVID GIOVANI: È stata la mano di Dio



° MIGLIOR CORTOMETRAGGIO: Maestrale di Nico Bonomolo



° MIGLIORI EFFETTI VISIVI: Stefano Leoni (Freaks Out)



° MIGLIOR SUONO: Ennio



° MIGLIOR FILM: È stata la mano di Dio