Rai2, stasera torna “Una pezza di Lundini”

Stasera torna “Una pezza di Lundini”, il programma “inadeguato” condotto da Valerio Lundini, in seconda serata, alle 23.45 su Rai2. Ospiti della puntata, Benedetta Parodi e il cantautore Cristian Bugatti, in arte Bugo. Ma “Una pezza di Lundini” è, anche, un programma di riparazione e di informazione catapultato in una dimensione a volte disturbante e surreale, in cui Valerio Lundini incontra e parla con diversi ospiti ed è accompagnato in studio da Emanuela Fanelli, che presenterà il nuovo promo della fiction “Simonetta, la truccatrice della Magnani” e dalla band dei Vazzanikki.