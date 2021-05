Emily in Paris 2, al via le riprese della nuova stagione

Lily Collins è tornata sul set della serie ideata da Darren Star, la rivelazione è stata fatta da Netflix Italia (disponibile su Sky Q)

L’annuncio è arrivato direttamente dalla piattaforma di streaming. Dopo la conferma della produzione dei nuovi episodi, Netflix ha pubblicato un video che mostra gli attori principali del cast svelare l’inizio delle riprese della seconda stagione della serie TV con protagonista Lily Collins.



EMILY IN PARIS 2, IL VIDEO SU INSTAGRAM

Emily In Paris, tra i titoli più celebri di Netflix, racconta le avventure di Emily Cooper alle prese con una nuova vita nella capitale francese. Nelle scorse ore l’account Instagram di Netflix Italia ha condiviso un filmato, dalla durata di pochi secondi, che vede i protagonisti rivelare il loro ritorno sul set tra gli affascinanti scorci offerti da una delle città più magiche e suggestive al mondo. Lily Collins, classe 1988, si prepara quindi ad altre avventure entusiasmanti tra le strade di Parigi dove amore, lavoro e amicizia si intrecceranno di nuovo. Al momento non ci sono notizie per quanto riguarda la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.

EMILY IN PARIS, IL SUCCESSO

Emily in Paris racconta il cambio di vita della protagonista che lascia Chicago in favore di Parigi buttandosi così a capofitto in un mare di avventure. La serie, ideata da Darren Star, ha ottenuto consensi da parte del pubblico conquistando anche due prestigiose candidature. Infatti, Emily in Paris è stata nominata alla settantottesima edizione dei Golden Globe come Miglior serie commedia o musicale e nella categoria Miglior attrice in una serie commedia o musicale per l’interpretazione di Lily Collins.

tg24.sky.it