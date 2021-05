“È finita”: Lucas e Mercedesz si dicono addio

Dopo settimane di indiscrezioni, la conferma sembra essere arrivata. Lucas Peracchi e Mercedesz Henger si sono lasciati. A rendere pubblica la notizia è stato l’ex tronista di Uomini e Donne attraverso il suo canale social, mettendo così a tacere i gossip che da ore infiammavano il web.

Secondo quanto riportato dal sito Il sussidiario, Lucas Peracchi avrebbe confermato le voci insistenti sulla fine della storia d’amore con Mercedesz attraverso un breve filmato condiviso nelle scorse ore sulle sue storie Instagram: “Siccome siete un po’ che me lo chiedete e siccome non ne voglio più parlarne, perché non mi piace parlare di queste cose lo dico. Tra me e Mercedesz è finita. Non c’è una motivazione valida, purtroppo non si andava d’accordo”.

Un messaggio conciso che non lascia dubbi sulla fine di una relazione durata, tra alti e bassi, circa tre anni. I due non si mostrano in televisione né tanto meno sui social da ormai diverso tempo. L’ultimo post Instagram della coppia risale infatti allo scorso 14 febbraio, giorno di San Valentino, in cui Mercedesz aveva condiviso un filmato insieme a Lucas. A dicembre, però, erano iniziate a circolare indiscrezioni su una presunta crisi tra i due. A scatenarle, si vociferava, sarebbero state le avances di Selvaggia Roma a Lucas e che avevano fatto esplodere pubblicamente Mercedesz Henger. Quest’ultima, da Barbara d’Urso, aveva accusato infatti la modella di averci provato con il suo compagno.

Una situazione delicata che avrebbe aperto una frattura insanabile nella coppia. A lanciare la “bomba” di gossip premonitrice era stato il blogger ed opinionista televisivo Amedeo Venza che, citando fonti vicine alla coppia, aveva parlato di una profonda crisi tra Mercedesz e Peracchi. La figlia di Eva Henger aveva però smentito i rumors sui social, ma da quel momento di loro non si è saputo più nulla. Da prezzemolini di salotti televisivi e canali social all’oblio, almeno in coppia. I due hanno continuato a condividere con i loro fan contenuti video e fotografie personali, ma mai insieme e questo ha scatenato più di un dubbio. Oggi, però, le parole dell’ex tronista – che secondo Eva Henger avrebbe maltrattato la figlia durante la loro relazione – sembrano aver messo la parola fine alla storia, mentre Mercedez ha scelto, per il momento, il silenzio.

Novella Toloni, ilgiornale.it