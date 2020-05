Star Wars Day 2020, come vedere tutta la saga in streaming per celebrare il 4 maggio

Come ogni 4 maggio, i fan della saga di George Lucas celebrano lo Star Wars Day. La data non è casuale. È stata scelta per l’assonanza tra la frase iconica “May the Force be with you”, (Che la forza sia con te) e la frase “May the fourth (Il 4 maggio) be with you”. Nonostante l’emergenza Coronavirus non permetta ai fan di incontrarsi fisicamente, sarà possibile festeggiare questa ricorrenza vedendo tutti gli episodi di Star Wars in streaming su Disney+. Disponibili anche gli ultimi episodi di The Mandalorian e Star Wars: The Clone Wars.

Quest’anno l’emergenza Coronavirus porterà la festa a spostarsi online su piattaforme come YouTube e Instagram o a concretizzarsi in un fiume di tweet con gli hashtag #StarWarsDay e #MayThe4thBeWithYou.



Inoltre, grazie a Disney+, sarà possibile vedere tutta la saga in streaming. Ma andiamo con ordine. La scelta del 4 maggio come data per celebrare l’universo di Star Wars, non è casuale. Gli amanti della saga, conoscono bene l’iconica frase “Che la forza sia con te”, pronunciata più volte nella serie. In inglese, si dice “May the Force be with you”. Data l’assonanza tra le parole Force e Fourth, è stato scelto il 4 maggio (in inglese May the fourth) come data per riunirsi e celebrare insieme la passione per Star Wars.

Disney+ festeggia lo Star Wars Day 2020 rendendo la saga disponibile in streaming. Presenti sulla piattaforma: Episodio IV – Una Nuova Speranza (1977); Episodio V – L’Impero Colpisce Ancora (1980); Episodio VI – Il Ritorno dello Jedi (1983); Episodio I – La Minaccia Fantasma (1999); Episodio II – L’Attacco dei Cloni (2002); Episodio III – La Vendetta dei Sith (2005); Episodio VII – Il Risveglio della Forza (2015); Episodio VIII – Gli Ultimi Jedi (2017). Inoltre, dal 4 maggio, è disponibile anche il capitolo finale Star Wars: L’Ascesa di Skywalker.

Non è finita. Le uscite del mese di maggio 2020 su Disney+ sono particolarmente ricche. Sulla piattaforma in streaming, infatti, dal 1° maggio è disponibile il finale di stagione di The Mandalorian, spin off della saga. Nell’episodio intitolato Redenzione, il Mandaloriano si ritroverà con le spalle al muro nella battaglia finale contro i suoi nemici. Inoltre, sempre su Disney+, è il momento di assistere agli ultimi due episodi di Star Wars: The Clone Wars. L’episodio 7/11, intitolato Sconvolgimento, è in streaming già dal 1° maggio, mentre il finale di stagione intitolato Vittoria e morte è disponibile da oggi, in contemporanea mondiale.





