Il Paradiso delle Signore nuove puntate: torna Flavia, più spazio a zia Ernesta

Il Paradiso delle Signore anticipazioni nuove puntate: tornano Flavia e zia Ernesta

In attesa di sapere quando tutta la troupe del Paradiso delle Signore potrà tornare a girare, continuano ad emergere anticipazioni e indiscrezioni sulle nuove puntate della soap opera di Rai Uno (che, salvo imprevisti, tornerà in onda tra settembre e ottobre).



Tra Marta e Vittorio che adotteranno una bambina a Federico che tornerà a camminare, spuntano due graditi e discussi ritorni: quelli di Flavia Brancia di Montalto e zia Ernesta. La prima è la madre di Ludovica e molto probabilmente riapparirà in vista del matrimonio dell’ereditiera con Riccardo Guarnieri. Flavia era scappata a Parigi dopo l’inganno di Umberto Guarnieri ma sarà pronta a tornare per il bene della sua unica figlia. Seppur molto contrariata: la donna ha cercato in tutti i modi di tenere lontana Ludovica da Riccardo. Ma la ragazza ha addirittura inventato una gravidanza pur di riappropriarsi dell’uomo dei suoi sogni.

“Flavia tornerà. Avrei dovuto girare a marzo, ma ciò ha coinciso con il lockdown, ragion per cui non è stato possibile andare sul set per i nuovi episodi. Flavia per ora è stata un personaggio forte, ha tenuto anche testa alla contessa Adelaide. Le possibilità di trama per lei sarebbero multiple: potrebbe tornare per vendicarsi di Umberto e affossarlo completamente, ad esempio. Ci sarebbero degli spiragli interessanti, ma non so niente sugli sviluppi futuri per lei”, ha raccontato l’attrice Magdalena Grochowska a Tv Soap. Ma non sarà l’unico gradito ritorno a Il Paradiso delle Signore: nelle nuove puntate spunterà pure Ernesta, l’anziana zia di Silvia Cattaneo.

In un’intervista al settimanale Vero l’attrice Pia Engleberth ha annunciato che zia Ernesta avrà più spazio nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. “Ho cercato di caratterizzare Ernesta con sentimenti diversi: è polemica ma anche simpatica e sono contenta abbia entusiasmato il pubblico a casa”, ha confidato la Engleberth che, dopo un solo provino, ha subito convinto gli autori della soap.





Antonella Latilla, Gossipetv.com