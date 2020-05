Francesca De Andrè torna ad attaccare Gennaro Lillio: ecco cosa è accaduto

Con un lungo post sui social, Francesca De Andrè torna ad attaccare duramente il suo ex fidanzato Gennaro Lillio. Ecco perché e cosa è accaduto

Tutti, senza dubbio, ricorderemo la breve storia tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè. I due si sono conosciuti e avvicinati nel corso dell’ultima edizione Nip del Grande Fratello, e quando la figlia del grande cantautore è stata tradita dal suo fidanzato Giorgio Tambellini, tra i gieffini e scoppiata la passione. Terminato il programma, la coppia ha iniziato una relazione, che tuttavia ha avuto vita breve. Qualche settimana dopo, infatti, la De Andrè è tornata tra le braccia del suo fidanzato, a seguito di diverse incomprensioni con Lillio. Da allora, spesso ci sono stato diversi scontri a distanza tra Gennaro e Francesca, e non sono mancate diverse frecciatine. Proprio recentemente, il modello, durante una diretta Instagram, è tornato a parlare della sua ex fidanzata, ammettendo che non tornerebbe mai con lei. Queste le sue parole:

“Non ritorno mai nel mio passato, non ritornerei mai con una persona che ha fatto parte del mio passato. Se una cosa non è andata c’è un motivo, si va avanti e si cresce. Non si hanno rimpianti, ma vado avanti. Mi volto indietro solo per guardare da dove sono partito”

Le parole di Gennaro Lillio, a quel punto, sono state anche oggetto di dibattito a Pomeriggio Cinque. Lo stesso Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha criticato il modello, affermato come, secondo lui, non sia stato carino da parte sua rivangare il passato. Adesso, con un lunghissimo post sui social, ad intervenire è la stessa Francesca De Andrè, che attacca duramente Gennaro. Queste le sue dichiarazioni:

“C’è ancora una volta qualcuno che non ce la fa a non parlare di me, ovviamente mai in modo carino ma sempre con un velo di rabbia e rancore non risolti dentro e forse anche perché senza nominare me non avrebbe argomenti per apparire nei salotti di gossip. Concordo con le parole del direttore, nonché mio amico, Roberto Alessi. Non si parla delle ex, in un modo poco dignitoso oltretutto, piuttosto ringraziate Dio che vi ha permesso di poterle conoscere e frequentare. Credo che certe persone dovrebbero iniziare ad avere più dignità, identità e personalità piuttosto di attaccarsi sempre all’ombra di chi è stato al loro fianco. Aggiungo un’altra frase che diceva Gianni Agnelli: “gli uomini si dividono in due categorie: gli uomini che parlano di donne e gli uomini che parlano con le donne. Io di donne preferisco non parlare“. Signori si nasce d’altronde”

