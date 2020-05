Federico Rossi parla del periodo buio del suo passato: la confessione del cantante

In un’intervista Federico Rossi fa una confessione sul suo passato, riemersa anche nel libro Naked

A Febbraio Benji e Fede, all’anagrafe Benjamin Mascolo e Federico Rossi, hanno annunciato la loro separazione come duo musicale. Nessun tipo di incomprensione, come puntualizzato più volte da entrambi, ma semplicemente la voglia di ricominciare una fase nuova della propria vita e carriera artistica. E da quel che emerge questa “rottura” pare abbia addirittura giovato al loro rapporto. Intanto dopo il concerto virtuale di ieri, domani 5 maggio uscirà il loro primo libro, dal titolo Naked. Qui i cantanti si racccontano a 360°.

Senza filtri Benjamin Mascolo e Federico Rossi hanno deciso di mettersi a nudo. In particolar modo quest’ultimo, come raccontato anche tra le colonne di Vanity Fair, ha ripercorso un periodo buio della sua vita, avvenuto in passato. Ecco le sue parole:

«Cosa è stato più difficile rivelare nel libro? Quando parlo della depressione, delle crisi che ho avuto, e poi quando racconto della smisurata foga successiva che mi ha fatto andare oltre».

Ha confessato Federico Rossi, che ha poi proseguito, ricordando un passaggio del libro:

«Nel libro ho scritto ‘Ho cominciato a bere più del dovuto, non ero più lucido. Bevevo, ero euforico’. Quando esci da un periodo di disagio dove sei stato giù a livello psicologico, è un po’ come se iniziassi a correre sull’asfalto dopo che hai arrancato per lungo tempo sulla sabbia. Sei in grado di correre sempre più forte finché non ti scontri con una realtà che ti scappa dalle mani. A me è successo. Sono sprofondato»

Con queste parole Federico Rossi si è completamente aperto, rivelando così, anche altri retroscena sul periodo difficile della sua vita…

Novella2000.it