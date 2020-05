Cristiano Ronaldo e il (super) regalo alla mamma Dolores Aveiro

Il calciatore della Juventus, in occasione della Festa della Mamma, appena celebrata in Portogallo, ha regalato a Dolores Alveiro una Mercedes nuova di pacca. Con tanto di fiocco rosso

Figliol prodigo, che l’amore per la propria madre ha spesso raccontato sui social, Cristiano Ronaldo ha voluto «viziare» la sua Dolores Aveiro con un regalo a tre zeri. Il calciatore, che nei giorni di quarantena è scappato a Madeira per stare accanto alla madre, ricoverata a seguito di un ictus, le ha regalato una macchina. La foto della Mercedes Glc Coupé 350 è stata pubblicata online dalla stessa Alveiro, che, in un post Instagram, ha ringraziato i propri figli. «Grazie ai miei bambini per il regalo ricevuto oggi», ha scritto, posando con un vestito a fiori davanti ad un suv di mezza taglia, nero, corredato di un fiocco rosso.

La macchina, che Cristiano Ronaldo ha regalato alla madre insieme ai propri fratelli, il più grande Hugo e le più piccole Elma e Liliana, è un dono per festeggiare la Festa della Mamma. In Portogallo, Paese che ha dato i natali al campione della Juventus, la giornata dedicata alle mamme si celebra in anticipo rispetto a quanto si faccia in Italia. E Ronaldo, che su Instagram ha dedicato un post alle «donne speciali» della sua vita, Dolores Alveiro e Georgina Rodriguez, ha voluto celebrarla in pompa magna.

VanityFair.it