Beatrice Valli contro gli haters: ‘Riescono a trovare del marcio su cose belle’

Dopo l’ennesima critica ricevuta circa la scelta di avere già tre figli a 25 anni, Beatrice si è sfogata sui social difendendo le sue scelte.

Beatrice Valli ha dato vita, sul suo profilo Instagram, ad un duro sfogo che vede come bersaglio gli haters: l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha replicato duramente a tutti coloro che hanno criticato il suo modo di vivere la maternità. Qualche utente del web ha commentato che la scelta di Beatrice di avere già tre figli a soli 25 anni non è condivisibile, ma la Valli non ha lasciato passare inosservate tali insinuazioni, difendendo la sua famiglia. Quando manca ormai pochissimo alla nascita della terzogenita Azzurra, la compagna di Marco Fantini, come una vera leonessa, ha chiarito la sua posizione senza mancare di mandare frecciatine a tutte coloro che si nascondono dietro una tastiera per affermare solo malignità.

‘Mi sembra davvero assurdo che nel 2020 ci siano ancora persone che criticano attraverso i social’, ha iniziato il suo discorso Beatrice. ‘Criticano e riescono a trovare del marcio su cose belle, positive, come fare figli’, ha proseguito la Valli che poi ha voluto ricordare come nel mondo purtroppo c’è chi maltratta i bambini o li abbandona al proprio destino mentre le,i anche se molto giovane è stata capace di creare una bella famiglia con dei valori e dei principi ben solidi.

Beatrice poi ha voluto ricordare che sebbene la sua situazione non fosse delle più semplici perché si tratta di una famiglia allargata avendo avuto un figlio da una relazione precedente comunque, con l’aiuto di Marco, è riuscita a creare un ambiente solido. ‘Pensavo che gli haters in questa quarantena si fossero abbandonati un pochino a se stessi’, ha proseguito l’ex corteggiatrice che poi ha invitato tutti a farsi i fatti propri.

‘Ma poi scusate, c’è un’età per avere figli?’, ha proseguito la Valli che ha aggiunto che sebbene quando fosse rimasta incinta di Alle avesse solo 17 anni si è presa le sue responsabilità crescendo e maturando sotto tutti gli aspetti. ‘Non mi son mai fatta problemi e neanche ora che mi state scrivendo tali messaggi’, ha concluso Beatrice cercando id mettere un punto alla situazione e aggiungendo che appena avuto il primo figlio si è subito sentita pronta a fare la madre.

Insomma, ancora una volta l’ex corteggiatrice ha dimostrato non solo di avere carattere ma di essere veramente una persona matura capace di mettere i suoi figli e la sua famiglia prima di ogni cosa. I commenti negativi non la toccano: adesso Beatrice deve concentrasi sul parto che è sempre più vicino, tutto il resto passa, giustament,e in secondo piano. La Valli dovrà affrontare tutto da sola, ma sicuramente la forza di volontà non l’abbandonerà neanche stavolta.

it.blastingnews.com