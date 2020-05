Andrea Iannone dopo Giulia De Lellis spiazza tutti: “Ecco la mia compagna”

Andrea Iannone dopo la rottura con Giulia De Lellis spiazza tutti: “Volete vedere la mia nuova compagna?”

Andrea Iannone continua a far parlare di sé alimentando la curiosità dei fan attraverso i social. Il pilota della Moto Gp ha di recente avuto molte delusioni, sia a livello professionale che nella vita privata. Da un lato gli è arrivata la squalifica di ben un anno e mezzo per doping, a causa dell’assunzione, sembrerebbe accidentale, di uno steroide anabolizzante; dall’altra la sua storia con Giulia De Lellis, con la quale sembrava formare una coppia molto affiatata, è improvvisamente finita. La bella Giulia ha poi deciso di ritornare fra le braccia del suo ex Andrea Damante, mentre per Iannone sono circolate voci di un nuovo flirt con Cristina Buccino. Ora, in risposta alle tante domande che arrivano al motociclista sui social, lui provoca: “Volete vedere la mia nuova compagna?”

Dopo la rottura con Giulia De Lellis e i rumors delle ultime settimane, che lo avevano accostato alla bella Cristina Buccino, Andrea Iannone torna a parlarne sui social e spiazza i tanti fan che lo stavano tempestando di domande. Dato che tutti gli chiedevano informazioni riguardo a questa presunta nuova compagna, il pilota provoca: “La volete vedere? Ho deciso, oggi vi svelo questa cosa”. A questo punto Iannone ha girato di scatto la telecamera facendo credere di voler inquadrare una donna, ma con lui c’era solo un suo caro amico. Poi ha commentato: “Io ho il cuore puro, sono fedele a me stesso”.

Il campione motocilistico Andrea Iannone dice di essere a posto con se stesso e pronto per andare avanti. Qualche giorno fa ha detto delle sue ex Belen Rodriguez e Giulia De Lellis: “Sono state situazioni difficili“. Inoltre ha aggiunto di non essere ancora riuscito a trovare una persona che riesca a stargli accanto con una maturità maggiore di quella dimostratagli finora.

