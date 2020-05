Rai2, arriva un altro appuntamento con “Stasera tutto è possibile”

Torna l’appuntamento con Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino – realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, già andato in onda lo scorso autunno, e proposto alle 21.20, su Rai2. Tema di questa settima puntata sarà lo sport. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli Francesco Paolantoni, Elenoire Casalegno, Nathalie Guetta, The Jackal, Antonio Giuliani, Veronica Gatto, Mariano Bruno e Arturo Brachetti si cimenteranno nei vari giochi del programma, cantando, ballando, improvvisando, tra musica e giochi di abilità. Unico scopo della serata, come sempre, quello divertirsi e divertire.