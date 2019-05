Stasera torna, su Rai1, “Ballando con le stelle”

Stasera, su Rai1 alle 20.35 torna l’adrenalina della gara di ballo più seguita dal pubblico televisivo: “Ballando con le stelle”. Il dance show condotto da Milly Carlucci, con l’immancabile ironia di Paolo Belli. Guidati da vere stelle internazionali della danza, i vip rimasti in gara vogliono provare ancora una volta di meritare un posto in finale. Durante la serata, non mancheranno le performance di Robozao, i commenti pungenti di Roberta Bruzzone e la presenza del custode del tesoretto, questa settimana affidato ad Alberto Matano.

Una puntata molto speciale aspetta il pubblico di Rai1, che, dopo tanta attesa, scoprirà quale coppia avrà la possibilità di rientrare finalmente in corsa. I Vip protagonisti della “staffetta del ripescaggio” potranno mettersi nuovamente in gioco, dimostrando se queste settimane di duro allenamento hanno dato i loro frutti. Anche per le coppie in gara sarà una serata ricca di sfide, poiché dovranno misurarsi con diversi stili di danza: balli caraibici, standard e latino-americani, ma anche prove a sorpresa. Le loro esibizioni saranno sottoposte alla temutissima valutazione della Giuria in studio composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. I Vip in gara nelle loro performance saranno accompagnati dal ritmo della Big Band, guidata con da Paolo Belli.

Questo sabato, sarà ospite di Milly Carlucci il trio canoro che negli ultimi anni ha incantato la platea internazionale, cantando nei più prestigiosi palcoscenici del mondo. Ballerini per una notte della sesta puntata: il Volo. I tre artisti questa volta si cimenteranno insieme in una nuova sfida e affronteranno un vero e proprio “tour de force”, imparando in poche ore una coreografia realizzata per loro, da eseguire durante la diretta del programma. L’esibizione verrà valutata dalla temutissima Giuria, presente in studio. Il punteggio, così ottenuto, sarà molto utile a una delle coppie in gara aiutandola a migliorare la classifica finale.

Anche questa sera tornerà il torneo “Ballando con te”, dedicato alla gente comune. Ci sarà, quindi, spazio per stili e balli diversi. Diventerà protagonista la grande passione dei “giovani” di tutte le età, che si scateneranno nei balli più originali e di tendenza. A stabilire chi proseguirà verso la finale del torneo Ballando con te saranno: il pubblico da casa, che potrà votare il concorrente preferito attraverso i social (Instagram, Facebook e Twitter), e la Giuria in studio (per i dettagli il regolamento è disponibile suwww.ballandoconlestelle.rai.it). Ad esibirsi in questo secondo appuntamento, due gruppi di giovanissimi talenti: i Next Level da Terni e Officina Danza da Albano Laziale.