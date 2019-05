Gli Obama, sette progetti con Netflix

Dal cibo alle etnie, “per ispirare divertendo”

L’obiettivo dichiarato è “ispirare” usando come trampolino di lancio il loro nome e la piattaforma globale del servizio di tv in streaming Netflix con la sua platea di 125 milioni di abbonati.

Barack e Michelle Obama hanno diffuso una prima lista di programmi della loro casa di produzione Higher Ground. Si va dai temi del cibo e della disabilità a quelli delle etnie, della discriminazione e dell’industria americana in crisi.

Tra i titoli “American Factory“, un documentario diretto dai premi Emmy Steven Bognar e Julia Reichert su un milionario cinese che apre una fabbrica in un impianto abbandonato di General Motors in Ohio. “Bloom” punterà i riflettori su sfide e successi delle donne di colore dopo la seconda guerra mondiale a New York.

“Siamo certi che ognuna di queste produzioni non solo sarà divertente, ma servirà a educare e ispirare ognuno di noi”, ha detto Obama in una nota diffusa da Netflix.

ansa.it