Oriana si scatena sulle note di “Las Divinas” e riabbraccia la madre

Al “Grande Fratello Vip” l’ultima sorpresa per la vippona

Oriana Marzoli si scatena al “Grande Fratello Vip” e balla durante la finale sulle note di “Las Divinas“. “La reina” (la regina in spagnolo) prima di scoprire il risultato del televoto che la vede contro Edoardo Tavassi si allontana temporaneamente dalla Casa e riceve la sorpresa della mamma. “Sono molto felice, hai fatto un percorso bellissimo“, dichiara la madre di Oriana dopo aver abbracciato forte sua figlia.

“Hai lottato nei momenti più duri con la forza dei tuoi sorrisi”, continua ma Oriana poi aggiunge: “Ho imparato a ricevere un no come risposta“. Una grande conquista per la vippona che si sente una donna diversa dopo questa esperienza unica nel gioco di Canale 5. Ad abbracciare la madre di Oriana non è solo la figlia, ma anche Alfonso Signorini che esce dallo studio per salutare la madre della vippona. “Deve essere orgogliosa ha fatto una figlia bellissima“, dichiara Alfonso Signorini rivolgendosi all’ospite.