“Grande Fratello Vip”, Giaele riabbraccia il marito Brad dopo più di sei mesi

L’incontro più atteso durante la finale del reality di Canale 5

Forse è uno dei momenti più attesi di tutta l’edizione del “Grande Fratello Vip“. Giaele De Donà, dopo più di sei mesi, incontra finalmente il marito Brad, all’anagrafe Bradfor Beck. Una sorpresa che l’influencer desiderava, ma non si aspettava. Questo perché suo marito ha sempre negato la sua presenza come ospite nel reality. Ma non nel giorno della finale durante il quale l’imprenditore statunitense è volato da Los Angeles a Roma per riabbracciare finalmente sua moglie. “Sono sempre più convinta di quello che ho deciso di fare un anno fa, cioè sposarlo, è stata la scelta più felice della mia vita“, dichiara l’influencer prima di incontrare il marito.

Prima dell’incontro, però, Alfonso Signorini organizza uno scherzo per Giaele e le fa credere che il suo Brad non è presente, ma che le ha inviato un messaggio. “Sono stati mesi difficili per me e la mia famiglia. Se sei arrivata fino a qui è comunque un successo, che tu vinca o meno. Sono convinto che una volta uscita dalla casa capirai molte cose, per il momento goditi questo momento, ti amo più di ogni altra cosa“. Queste le parole del marito dell’influencer in un video messaggio. Dopo poco, però, l’uomo si presenta a sorpresa sulla passerella del “GF Vip” e riabbraccia sua moglie. I due si stringono in un lungo abbraccio dopo più di sei mesi trascorsi distanti. Una bellissima sorpresa per Giaele che, durante il percorso nel reality, ha avuto paura di perdere suo marito dopo essersi avvicinata ad Antonino Spinalbese.